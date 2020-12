Com a contabilização destes novos contágios, Itália soma, até à data, 2.083.689 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

A mesma fonte precisou que o número de testes de diagnóstico realizados no território italiano nas últimas 24 horas situou-se nos 169.045, um aumento significativo face aos dados disponibilizados na terça-feira (129.000).

Em termos de vítimas mortais, Itália registou 575 novos óbitos associados à doença covid-19, o que eleva para 73.604 o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro.

Existem 564.395 casos positivos que estão atualmente ativos em Itália, menos 4.333 em comparação com terça-feira, segundo o boletim do Ministério da Saúde italiano.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 1.445.690, um aumento de 19.960 face ao dia anterior.

A região com o maior número de novos casos continua a ser Veneto (norte de Itália), que reportou, nas últimas 24 horas, 2.986 novas infeções, muito acima dos 1.673 novos infetados contabilizados pela Lombardia (norte), zona que foi o foco da pandemia no território italiano no início da crise sanitária.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, garantiu hoje que o Governo italiano não vai obrigar, por enquanto, a população a ser vacinada contra o novo coronavírus, apelando ao sentido de responsabilidade e de consciencialização de todos.

Giuseppe Conte acrescentou que só na primavera o país terá um primeiro impacto significativo das vacinas contra a covid-19, quando, e de acordo com as projeções governamentais, entre 10 e 15 milhões de cidadãos italianos terão sido vacinados.

Itália recebeu em 26 de dezembro as primeiras 9.750 doses da vacina desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech, a única aprovada até ao momento pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Entretanto, o país recebeu hoje de manhã o primeiro lote semanal de 470 mil doses da vacina Pfizer/BioNTech.

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.