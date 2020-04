Itália registou mais 464 óbitos em 24 horas, fazendo aumentar para 25.549 o total de mortes no país devido à COVID-19.

Registaram-se também mais 2.646 casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Ao todo já se diagnosticaram 189.973 pessoas com o vírus.

Segundo o boletim italiano, 22.871 pessoas permanecem internadas por causa da doença. Dessas, pelo menos 2.267 estão em unidades de cuidados intensivos. Por outro lado, há já 57.576 recuperados da infeção.

A região da Lombardia, no norte do país, com cerca de 1o milhões de habitantes, é a área mais afetada, com 12.940 mortes e 70.165 casos da infeção.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 183 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram entretanto a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.

820 mortos em Portugal

Portugal contabiliza 820 mortos associados ao coronavírus SARS-CoV-2 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 35 mortos (+4,5%) e mais 371 casos de infeção (+1,7%).

Das pessoas infetadas, 1.095 estão hospitalizadas, das quais 204 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou de 1.143 para 1.201.