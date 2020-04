O teste de anticorpos, ou análise serológica do sangue, permite saber se uma pessoa foi infetada com o coronavírus e se desenvolveu imunidade contra a infeção. Esse tipo de exames começou a ser feito na Lombardia, a região mais afetada do país e uma das mais atingidas do mundo.

Itália espera poder contar com a chamada "imunidade coletiva" para reativar a economia dessa próspera região industrial, paralisada pela crise sanitária. Quase 13.000 pessoas morreram pelo vírus na Lombardia, que tem Milão como capital. Esse número representa mais da metade dos 25.000 mortos na península.

As autoridades de saúde anunciaram que farão 20.000 testes por dia nessa região.

Os primeiros a serem submetidos aos exames de sangue serão os trabalhadores da saúde: médicos, equipe de enfermagem, técnicos de laboratório e cuidadores de lares para idosos.

Na lista também estão pessoas que ficaram em quarentena por terem apresentado sintomas, aquelas que tiveram contato com pessoas doentes e os que tiveram sintomas leves.

Os testes - que envolvem cerca de 300.000 pessoas, segundo o jornal "Il Corriere della Sera" - serão feitos pela empresa italiana de biotecnologia DiaSorin.