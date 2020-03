"Com as medidas aplicadas até agora (...) estimamos que se tenha evitado a morte de 59.000 pessoas em 11 países até 31 de março", diz o estudo realizado por investigadores do Imperial College de Londres.

Professores universitários especializados em epidemiologia e matemática criaram um modelo sobre a dinâmica da pandemia na Europa e estimaram como o contágio foi travado com as diferentes medidas aplicadas.

As iniciativas tidas em consideração referem-se à quarentena dos infetados, encerramento de escolas e universidades, a proibição de reuniões, medidas de distanciamento social e o isolamento geral.

O estudo é baseado em modelos teóricos que partem do pressuposto que uma mesma medida tem um impacto comparável nos 11 países europeus estudados.

Em Itália, país europeu mais atingido pela pandemia e o primeiro a decretar medidas rígidas, o impacto foi também o mais forte: pelo menos 38.000 pessoas salvas, lê-se no estudo.