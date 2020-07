“Perdemos 229 dos nosso compatriotas devido à covid-19 nas últimas 24 horas”, afirmou a porta-voz do Ministério da Saúde, Sadat Lari, durante o ‘briefing’ diário à imprensa, o que aumenta o número total de mortes no pais devido à pandemia para 14.634.

O anterior recorde de mortes pelo novo coronavírus no Irão, no país mais afetado do Médio Oriente, foi registado a 09 de julho, com 221 mortes.

A pandemia do novo coronavírus parece estar em crescimento novamente no país, tanto a nível de mortes como de novos casos.

Segundo Lari, 2.625 pessoas testaram positivo para a covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de infeções para 278.827 na República Islâmica.

Face ao ressurgimento da doença, as autoridades tornaram obrigatório o uso de máscaras em locais públicos fechados e restabeleceram restrições nas províncias mais afetadas, incluindo a capital.