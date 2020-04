“Sabendo que os espaços verdes trazem inúmeros benefícios para a saúde física e mental, queremos perceber até que ponto as pessoas durante este período contactaram mais com os espaços verdes, seja dentro de casa ou em espaços públicos”, afirmou Ana Isabel Ribeiro, investigadora do ISPUP.

Em declarações à Lusa, a coordenadora do projeto, desenvolvido em colaboração com investigadores da Universitat Autónoma de Barcelona e o Hospital del Mar Medical Research Institute (Barcelona), explicou que o objetivo é “compreender o efeito da exposição a espaços verdes na saúde mental e física” dos portugueses.

“Será que este contacto ajuda as pessoas a lidarem melhor com o confinamento e isolamento social? “Como influenciará a sua saúde física e mental?”, exemplificou Ana Isabel Ribeiro, referindo-se a algumas das hipóteses colocadas pelos investigadores.

Nesse sentido, foi lançado um questionário ‘online’, que se encontra dividido em quatro módulos: a utilização dos espaços verdes e o contacto com a natureza, o stress, a sintomatologia e a caracterização da habitação.

Segundo Ana Isabel Ribeiro, as respostas obtidas com o inquérito, que está disponível, pelo menos, até 04 de maio, vão permitir “caracterizar o padrão de utilização dos portugueses”, bem como comparar a exposição dos portugueses com a dos espanhóis.