Com o novo balanço, o país elevou o total de óbitos para 103.569 desde o início da pandemia.

Os 6,7 milhões de casos registados até agora tornam a Índia no segundo país do mundo com mais infeções confirmadas, ainda que nas últimas três semanas se tenha verificado um declínio gradual nos contágios diários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.