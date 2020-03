A Critical TechWorks, uma ‘joint venture’ (parceria) entre as empresas Critical BMW e Critical Software, decidiu cancelar a inauguração da nova sede no Porto “devido aos conselhos partilhados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) em relação ao coronavírus”, explicou à Lusa fonte oficial Critical TechWorks.

A empresa, fundada em 2018 e que se dedica a apoiar a BMW na construção de 'software' para suas futuras máquinas de direção, tem atualmente 800 colaboradores, entre o Porto e Lisboa, e pretende chegar aos “mil trabalhadores até ao final deste ano de 2020" na sua nova sede nos Aliados, um espaço com uma área de “cinco mil metros quadrados”, acrescentou a mesma fonte.

A antiga sede da Critical TechWorks estava localizada na Rua do Campo Alegre, mas os trabalhadores do Porto já estão todos nas novas instalações do Palácio dos Correios.

Apesar do cancelamento da cerimónia de inauguração do espaço a 18 de março, a Critical TechWorks vai continuar a desenvolver tecnologia para a mobilidade do futuro.

Segundo os últimos dados da DGS, em Portugal estão confirmados nove casos de infeção com o Covid-19.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro passado, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.