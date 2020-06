Em comunicado, a Câmara do Porto explica que a decisão foi tomada em conjunto pelos centros hospitalares de São João e Santo António, Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e pela autarquia, "depois da cidade não apresentar qualquer caso de COVID-19 há onde dias consecutivos e de ter caído para quinto lugar no número acumulado".

Instalado no Pavilhão Rosa Mota, o "Hospital de Campanha Porto." recebeu cerca de três dezenas de doentes, tendo a sua gestão sido garantida pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e os cerca de 300 colaboradores trabalharam em regime de voluntariado.

De acordo com a autarquia, com a campanha solidária promovida pela RTP foram angariados cerca de 400 mil euros de mais de mil doadores, o que permitiu "equilibrar as contas e garantir o financiamento do projeto", salienta.

Na nota, o município sublinha ainda que "o hospital foi também fundamental para garantir que a Câmara do Porto tinha sempre locais para a separação de utentes com teste positivo e negativo", que provinham do programa de testagem aos lares da cidade.

