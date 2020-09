“Nas estruturas residenciais para idosos há 51 surtos ativos neste momento”, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Segundo a diretora-geral da Saúde, 10 surtos estão ativos na região Norte, dois no Centro, 33 na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e três no Algarve.

Portugal contabiliza hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 e 425 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.957 mortes e 74.029 casos de infeção, estando hoje ativos 24.188 casos, mais 184 do que no dia anterior.

A DGS indica que das quatro mortes registadas, três ocorreram na região Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções.