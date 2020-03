"Os trabalhadores até admitem gozar algumas férias porque compreendem a situação da empresa, mas não é todo o período de férias", disse.

De acordo com a página na Internet do grupo Arriva Portugal, a empresa, que desenvolve a atividade de transporte regular de passageiros desde 1926, tem cerca de 190 concessões, operando mais de 200 linhas em 16 concelhos diferentes (Guimarães, Famalicão, Braga, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Barcelos, Santo Tirso, Trofa, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Porto, Terras de Bouro e Vizela).

A Arriva Portugal possui ainda duas operações urbanas, detendo 100% dos TUG, operação urbana no concelho de Guimarães e 66% dos TUF, a operação em Vila Nova de Famalicão. De referir ainda uma percentagem de 20% dos TUST - Transportes Urbanos de Santo Tirso.

No caso do grupo composto pela Auto Viação Landim, Auto Viação Pacense e Albano Esteves Martins & Filhos, referiu o STRUN, os cerca de 200 motoristas não têm acesso a luvas ou máscaras, as entradas de passageiros continuam a ser feitas pela porta da frente e os motoristas continuam a cobrar bilhete e a ter de lidar com dinheiro.

Segundo o sindicato, este grupo também está a pressionar os trabalhadores para irem de férias.

Segundo as páginas ‘online’ destes operadores, este grupo serve os concelhos de Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel, Maia, Valongo, Porto, Santo Tirso, Famalicão, Trofa, Vila do Conde, Povoa de Varzim, Barcelos, Braga.

O STRUN disse ainda que a Auto Viação Cura, que serve os concelhos de Viana do Castelo e Ponte de Lima e emprega cerca de 50 motoristas, impôs "férias" aos trabalhadores, alegando o encerramento de portas face à diminuição do número de passageiros devido à Covid-19.

A Lusa questionou aquele operador, mas até ao momento sem sucesso.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (381), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (278), da região Centro (86), do Algarve (25) e Alentejo (2).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00.

