O projeto foi lançado 'online' em finais de janeiro, tendo sido prestado apoio a cerca de 40 pessoas na área dos cuidados de saúde. Na semana passada foi alargado a outras pessoas que possam estar a sofrer os efeitos colaterais da covid-19, devido ao confinamento imposto pelas autoridades para travar os contágios de SARS-Cov-2.

Em declarações à agência Lusa, a psicóloga Ana Carina Valente, mentora do projeto, explicou que a diferença face a outras linhas de apoio é que a resposta é encaminhada para um psicólogo que fica sempre com o acompanhamento do caso.

“Neste momento somos cinco psicólogos e há outros colegas dispostos a integrar a equipa”, afirmou.

Os psicólogos ajudam também na gestão do luto que afeta já muitas famílias, devido às mortes por covid-19.

O contacto com a chamada Iniciativa Solidária Covid-19 pode ser feito através dos seguintes endereços: https://www.anavalentepsicologia.pt e https://www.facebook.com/ACValentePSI.

“Por vezes são outras pessoas da família que nos contactam quando percebem que os familiares não estão bem e precisam de ajuda”, contou Ana Carina Valente, que recentemente recebeu um contacto do filho de uma enfermeira: “A mãe está a trabalhar no Norte e os filhos não podem ir visitá-la por causa das restrições à circulação no fim-de-semana”.

A equipa afirma que disponibiliza “primeiros socorros psicológicos”. De uma forma geral, os pedidos de apoio psicológico aumentaram desde que foi declarada a pandemia.

O apoio a distância pode ser facultado online e por telefone.

Em Portugal, morreram 16.595 pessoas dos 811.306 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.