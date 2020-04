O governo grego anunciou a criação de espaços para quarentena nos campos, mas as organizações humanitárias receiam uma propagação descontrolada da pandemia e, por isso, pedem a evacuação imediata do centro de refugiados como o de Moria onde estão cerca de 20 mil pessoas.

Em Moria há apenas um quarto de banho para 200 pessoas e uma “torneira com água potável” para cada grupo de 1.300 refugiados”, disse hoje o diretor da organização Médicos Sem Fronteiras – Grécia, Vasilis Stravaridis.

“Com estas condições, não existe um plano de organização em caso de contágio, apenas esperança de que isso não aconteça”, afirmou o médico sobre o campo de Moria.

O Ministério das Migrações anunciou entretanto outro caso de contágio entre os refugiados do campo que foi instalado em Kilkis, no norte da Grécia.

Trata-se de uma mulher grávida que tinha sido internada no hospital da cidade e que foi submetida ao teste de deteção covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até terça-feira.