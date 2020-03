A “nova resposta social”, que pretende “proteger os mais vulneráveis”, vai passar a estar disponível duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, através da Linha Sénior de Grândola, “para conter a propagação da doença".

De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo município do litoral alentejano, a iniciativa "Grândola ainda mais solidária” permite aos cidadãos beneficiários pedirem à câmara ou à junta de freguesia da área de residência, todos os dias, a qualquer hora, para lhes comprar e entregar em casa bens essenciais e medicamentos, sendo as entregas feitas às terças e quintas-feiras.

“Se está sozinho e não tem apoio de familiares ou vizinhos, fique em casa e contacte a Linha Sénior de Grândola, que nós faremos e entregaremos as compras no seu domicílio”, informou o município.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Desde que surgiu na China, em dezembro, o surto já se espalhou por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.