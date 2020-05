O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD indicou que a situação no "Norte e Centro está controlada" mas indicou que o partido está preocupado “com a situação que se passa na região de Lisboa e Vale do Tejo”, uma vez que os dados disponibilizados hoje mostram que esta zona do país “é a única” onde “não se verifica uma descida contínua do número do óbitos”, havendo inclusivamente “uma ligeira inversão da curva”.

“Aquilo que será de esperar, com base nos peritos, é que possa haver nos próximos dias um aumento do número de internamentos e, consequentemente, de doentes em cuidados intensivos”, sendo por isso “uma matéria que exige uma vigilância epidemiológica muito forte na região de Lisboa e Vale do Tejo”, salientou.

De acordo com o deputado, os concelhos "onde o foco é particularmente mais relevante" são a Amadora, Loures, Odivelas, Barreiro ou Azambuja.

Ricardo Batista Leite assinalou igualmente que o responsável pela saúde pública ​​​​​​desta região "deixou muito explícito nesta reunião que os profissionais de saúde pública de Lisboa e Vale do Tejo atingiram, muitos deles, um esgotamento" de vido ao volume de trabalho que lhes é exigido devido à pandemia.

"Num momento em que nós precisamos, de facto, da vigilância epidemiológica de elevada qualidade, nós não podemos comprometer a capacidade de resposta do nosso dispositivo de saúde pública", alertou.

Apontando que "nas últimas duas semanas 40% das pessoas que precisavam de urgências hospitalares não foram aos hospitais, não foram ao serviço de urgência por medo", o deputado social-democrata pediu aos portugueses que "não deixem de recorrer à Linha Saúde 24" e aos cuidados de saúde.

Esta é a sétima reunião deste género, com especialistas, Presidente, Governo, líderes partidários e parceiros sociais, e na qual foram apresentados e analisados os dados relativos às primeiras duas fases de desconfinamento, um dia antes do Conselho de Ministros se reunir para decidir sobre a terceira fase de reabertura, prevista para dia 01 de junho.

Portugal contabiliza 1.369 mortos associados à covid-19 em 31.596 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 304 casos de infeção (+1%).