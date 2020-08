Assim, o que o Governo decidiu hoje foi, desde já, anunciar que haverá “medidas em 15 de setembro" e que irá "trabalhar essas medidas ao longo dos próximos dias”, reiterou.

Além disso, continuou a ministra, um pouco por toda a Europa tem-se verificado um aumento dos números de novos casos de infeção pelo novo coronavírus “e o Governo não pode ficar indiferente a esse aumento” e pretende “atuar preventivamente relativamente à mudança de contexto” dos últimos meses.

Quanto às regras que irão estar em vigor na primeira quinzena de setembro, Mariana Vieira da Silva especificou que serão “exatamente as mesmas” que funcionaram nos duas últimas semanas de agosto.

Questionada se irá existir alguma alteração na situação dos bares e discotecas, que apenas podem funcionar com o horário de pastelarias, a ministra da Presidência insistiu que na primeira quinzena de setembro “não há nenhuma alteração às regras”.

A resolução que prorroga a declaração da situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa e de alerta no restante território de Portugal continental, e que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros, estará em vigor até às 23:59 do dia 14 de setembro.

Nas ilhas, no início do mês, o Governo da Madeira prolongou a situação de calamidade até 31 de agosto, enquanto nos Açores foi deliberado prorrogar até às 24:00 de 01 de setembro a situação de calamidade pública nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial (as ilhas que têm ligações aéreas ao exterior do arquipélago), bem como a situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.809 pessoas das 56.673 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.