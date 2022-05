“Foi também aprovada a resolução que prorroga a declaração de situação de alerta em todo o território nacional continental, no âmbito da pandemia da doença covid-19, até às 23:59 do dia 30 de junho, mantendo-se inalteradas todas as medidas que atualmente se encontram em vigor”, afirmou a governante em conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros.