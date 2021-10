Quando se trata da frequência cardíaca em repouso, os 80 batimentos por minuto (bpm) são o valor de referência a que todos devem estar atentos, explica o especialista.

Segundo o médico, deve fazer-se essa medição "com frequência, visto tratar-se de um indicador clínico fácil de obter, que poderá identificar determinados indivíduos em risco de desenvolver doença cardiovascular e também diabetes". Não o fazer, prossegue o cardiologista, pode ter implicações graves a longo prazo.

"A frequência cardíaca de repouso sistematicamente elevada deve ser valorizada, pois constitui um fator de risco que pode anunciar o futuro aparecimento de doença, morte cardiovascular e de diabetes", afirma, acrescentando ainda que "muitos estudos epidemiológicos mostram que esta elevação da frequência cardíaca é um fator de risco para desenvolver hipertensão arterial".

Por isso, uma frequência cardíaca sistematicamente elevada "deve ser interpretada como um aviso para se iniciarem medidas preventivas que corrijam este desequilíbrio. É o momento para a medicina preventiva fazer o seu trabalho", explica a FPC em comunicado.

Que situações podem acelerar os bpm em repouso?

São várias as situações que podem fazer com que a frequência cardíaca em repouso ultrapasse os 80 bpm, "como doenças da tiroide, anemia, excesso de álcool, cafeína e stress”. Mas, reforça o especialista, “depois de excluir estas situações e ter-se comprovado a presença de uma frequência cardíaca de repouso alta, podemos pensar que mecanismos causam esta taquicardia relativa. Pensa-se que seja devido a um desequilíbrio do sistema nervoso autónomo, com predomínio do sistema simpático sobre o sistema vagal".

Manuel Carrageta acredita que este é um fator de risco para a qual os portugueses "não estão sequer informados, quanto mais sensibilizados para a sua importância, que tem sido esquecida na informação disponibilizada à nossa população". É, por isso, importante o reforço da mensagem, traduzida aqui num conselho: "Não ultrapasse os 80 bpm".

A boa notícia é que, “melhorando o estilo de vida, nomeadamente através da prática regular do exercício, redução do peso corporal, do stress, da ingestão excessiva de álcool e da cafeína”, é possível manter a frequência cardíaca em repouso controlada. “Algumas vezes pode mesmo ser necessário recorrer ao emprego de fármacos que ajudem a controlar a frequência cardíaca e, ao mesmo tempo, a pressão arterial elevada que, como já referimos, costuma estar associada, mais tarde ou mais cedo, a este aumento da frequência cardíaca.”

Isto sem esquecer a medição regular. “Visto que a frequência cardíaca de repouso elevada pode indicar um prognóstico desfavorável e ser tão fácil de medir, é de recomendar o seu emprego diário, bem como a sua valorização clínica.”

Esta é uma das mensagens, à qual o especialista junta outra: a frase-chave será “Usa o teu coração para te ligares aos outros”. "Numa altura em que ainda estamos a lutar contra a Covid-19 é muito importante não esquecer que a pandemia cardiovascular continua a ser a que mais mata em Portugal, pelo que não podemos ignorar a importância, para todos, da adoção de estilos de vida saudáveis e do controlo dos fatores de risco para a prevenção cardiovascular”, conclui.

