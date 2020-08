"Toda a gente deve estar envolvida na luta contra a epidemia", disse o primeiro-ministro francês em entrevista à rádio France Inter, admitindo que "há um ressurgimento da epidemia" no país europeu.

A França relatou mais de 3.000 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados ontem pelas autoridades de saúde.

Neste mesmo intervalo, também foram detetados 33 novos focos de infecção, elevando para 352 o total de fontes sob investigação em todo território.

"Algumas semanas atrás, 1.000 casos foram diagnosticados por dia. Agora somos cerca de 3.000. Algo está a acontecer", alertou Castex, que pediu aos franceses "que não baixem a guarda".

As infeções aumentaram significativamente na região de Paris e no sudeste do país. Isso levou a Alemanha a incluir essas duas regiões da França entre as zonas de risco a evitar.