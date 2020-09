“Julgo que é do conhecimento de todos a evolução que a situação está a ter a nível internacional e nacional também, e julgo que é uma situação que impõe cautelas acrescidas neste momento”, declarou hoje o governante, falando aos jornalistas em Ponta Delgada à entrada para uma reunião do Conselho do Governo destinada a analisar a pandemia de covid-19.

O chefe do executivo açoriano sublinhou que a conjuntura do vírus “muda a toda a hora, todos os dias”, pelo que “não deve causar estranheza” que eventuais medidas aplicadas na região “ontem ou anteontem” possam ser “avaliadas, revertidas” em virtude da “evolução da situação”.

Na comparação com março e com o surgimento dos primeiros casos, os Açores têm agora, nomeadamente ao nível do Serviço Regional de Saúde, “melhores condições”, quer “em termos de equipamentos quer de recursos humanos”, para lidar com os casos de covid-19, acrescentou.

Também ao nível económico, houve um “conjunto de medidas introduzidas” para mitigar os efeitos da pandemia, sinalizou Vasco Cordeiro.

Desde o início do surto, registaram-se nos Açores 264 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo que 45 mantêm-se ativos.

Dos 45 casos ativos, 35 estão na ilha de São Miguel, sete na ilha Terceira, dois na ilha do Pico e um na ilha Graciosa.

Na região, houve 16 mortes relacionadas com a covid-19, todas em São Miguel, 173 pessoas recuperaram e as restantes regressaram à origem.