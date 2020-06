Em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, disse que, enquanto o conjunto da AML vai passar a estar em estado de contingência devido à covid-19 e o resto do continente português passa a estado de alerta (menos grave), a situação de calamidade é mantida no conjunto das 19 freguesias da AML “onde se concentra, neste momento, o foco de maior preocupação de novos casos registados”.

A medida tem efeitos a partir das 00:00 de 01 de julho (próxima quarta-feira). A atual situação de calamidade aplicada a todo o território continental termina às 23:59 do dia 28 (domingo), mas, segundo informação do Governo disponibilizada à agência Lusa, vai ser prolongada até ao final do dia 30.

As 19 freguesias “são todas contíguas, constituem uma unidade”, indicou o primeiro-ministro, adiantando que correspondem à totalidade dos concelhos de Odivelas (quatro) e Amadora (seis), seis do município de Sintra, duas de Loures e uma de Lisboa.

Entre as medidas a implementar nestas freguesias destaca-se o “dever cívico de recolhimento domiciliário”, avançou António Costa, explicando que tal implica que as pessoas só devem sair de casa para ir trabalhar, ir às compras, praticar desporto ou prestar auxílio a familiares.

Outras das medidas são a proibição de feiras e mercados de levante e “ajuntamentos limitados a cinco pessoas”, realçou o governante, acrescentando que, em particular para este conjunto de freguesias, é adotado o reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária.