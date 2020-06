O plano era que todos os alunos do ensino primário voltassem à escola durante um mês antes das férias de verão, juntando-se aos alunos das classes ‘Reception’ [primeiro ano do ensino primário], Ano 1 e Ano 6, muitos dos quais voltaram no início de junho.

"Embora não possamos acolher todas as crianças da [escola] primária de volta por um mês inteiro antes do verão, continuamos a trabalhar com o setor nas próximas etapas, nas quais gostaríamos de ver escolas com capacidade trazer mais crianças em turmas menores, para ver se podem fazê-lo antes das férias de verão", disse o ministro hoje no parlamento.

Williamson garantiu, no entanto, que o governo “estará a trabalhar para fazer regressar todas as crianças de volta à escola em setembro".

Professores, autarquias [que são responsáveis pelas escolas primárias e secundárias] e pais manifestaram preocupação com os planos do Governo devido ao risco para a saúde das crianças e funcionários e à dificuldade em fazer respeitar as regras de distanciamento social.