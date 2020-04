A operação Retrovírus é de âmbito europeu e levou os militares da GNR esta manhã à Campeã, no concelho de Vila Real, uma iniciativa acompanhada pela agência Lusa.

“O objetivo é as pessoas estarem consciencializadas do perigo que acarreta a não colocação deste tipo de equipamentos de proteção no local que lhes é devido”, afirmou o capitão Rui Novais, comandante do Destacamento Territorial de Vila Real.

Por causa da covid-19, está-se a intensificar o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, os quais já se vão vendo abandonados na via pública. Há também situações em que estes equipamentos estão a ser indevidamente reaproveitados. Este é um comportamento considerado “de risco” que é preciso combater.

“O grande objetivo destes equipamentos serem colocados nos lugares próprios é precisamente para minimizar a possibilidade de contágio em contexto pandémico”, sustentou Rui Novais.

Na Campeã, a primeira paragem foi no Centro Social e Paroquial, onde residem 40 idosos e trabalham 41 funcionários, que agora se dividem em turnos.

“Estamos aqui no sentido de aconselhar a forma como devem ser tratados os resíduos que nesta fase estamos a produzir, nomeadamente as máscaras, as luvas, as batas ou viseiras que se estragam”, explicou às funcionárias da instituição o sargento João Mendes, do núcleo de proteção ambiental de Vila Real.