Segundo o coordenador da licenciatura de Gestão de Organizações Desportivas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, as medidas adotadas no país para fazer frente à pandemia levam a “perdas de rendimento assinaláveis” para grande parte do setor.

Em primeiro lugar, os ginásios estão encerrados, fechando a porta a cerca de 539 mil clientes, segundo dados da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP).

Pela estimativa de Alfredo Silva, esta paragem “gera uma perda mensal de receita superior a 21 milhões de euros”.

Por outro lado, alerta o docente universitário, os vários profissionais técnicos que trabalham em ginásios, ‘health clubs’ e outros clubes ou entidades destinadas a oferecer serviços de exercício físico estão em risco.

De técnicos de exercício físico a diretores técnicos, dos quais há mais de 25 mil acreditados pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), “boa parte deles irá conseguir superar a situação com oferta ‘online'”, mas outros “irão ter perdas de rendimento assinaláveis”.

À Lusa, o especialista em marketing desportivo e diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) Daniel Sá explica que esta “indústria dos ginásios” vai sofrer “um impacto incrível” com o encerramento.