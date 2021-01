A região da Galiza permanecerá isolada até final de janeiro, por causa da pandemia de covid-19, principalmente para restringir a mobilidade com o norte de Portugal, em particular com as cidades fronteiriças de Verín e Tui.

A medida de restrição de mobilidade, que está em vigor, deveria ser suspensa na segunda-feira, mas o conselheiro regional de Saúde, Julio García Comesaña, informou hoje a prorrogação do seu prazo, alegando o aumento de casos de contaminação com o novo coronavírus. A decisão foi tomada após uma reunião do subcomité clínico para o combate à pandemia, em que o governo regional concordou em endurecer as restrições para a crise sanitária. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A Espanha ultrapassou a barreira dos dois milhões de casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o balanço divulgado quinta-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, contabilizando 2.024.904 de casos de infeção, e um total de 51.675 óbitos. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.