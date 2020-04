No domingo, o jornal Público avançou com a informação de que as aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º anos seriam retomadas em 18 de maio, dia em que os estudantes voltariam a ter as disciplinas às quais pretendem fazer exames nacionais.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.