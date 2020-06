Na sequência do encerramento das praças de touros devido à pandemia, segundo a associação, "há milhares de pessoas” que vivem deste setor e que estão a “passar enormes dificuldades financeiras”, porque o Governo decidiu que “não podem trabalhar”.

“De uma forma totalmente ordeira e ordenada, sem palavras de ordem, respeitando os demais cidadãos, iremos demonstrar, para já localmente, a nossa indignação para com o comportamento inaceitável deste Governo”, acrescentam os representantes dos forcados.

Segundo a ANGF, são esperados no protesto os grupos de forcados associados (cerca de 40), tertúlias taurinas, cavaleiros, ganadeiros, matadores de touros e novilheiros, bandarilheiros, campinos, emboladores, bandas de música, escolas de toureio e empresários, além de aficionados.

No dia 06 deste mês, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que os espetáculos tauromáquicos vão poder ser retomados “assim que as regras” para esse reinício “estiverem aprovadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”, devido à pandemia da covid-19.

Antes, em maio, a ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia defendeu que a atividade deveria ser retomada no dia 01 deste mês, data em que emitiu um comunicado alertando para os impactos que a pandemia está a causar no setor, com o cancelamento de cerca de 70 espetáculos, num prejuízo de quase cinco milhões de euros.

No plano de desconfinamento faseado apresentado pelo Governo, as salas de espetáculo, teatro e cinemas foram os últimos espaços culturais a reabrirem (no dia 01 deste mês), depois de meses fechados por causa da pandemia.

A 04 de maio reabriram as livrarias, bibliotecas e arquivos e, a 18 de maio, reabriram os museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares.