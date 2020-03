"Aqueles que assistiram Chernobyl [a série] entenderão o que aconteceu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pelos chineses. (...) Uma ditadura preferia esconder algo sério do que expô-lo com desgaste, mas isso salvaria inúmeras vidas. (...) A culpa é da China e a liberdade seria a solução ", escreveu Eduardo Bolsonaro, na terça-feira, na conta no Twitter.

Ao saber da publicação, o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, expressou "repúdio" e a "indignação" da China pelas declarações de Eduardo Bolsonaro e também exigiu um pedido de desculpas em mensagens publicadas em sua conta no Twitter.

"A parte chinesa repudia veementemente as suas palavras, e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação", respondeu o embaixador, que mencionou na resposta o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e o Presidente da câmara baixa parlamentar, Rodrigo Maia.

A embaixada do país asiático também respondeu às declarações do filho do Presidente brasileiro, a quem descreveu como "extremamente irresponsável" e de quem disse que as suas palavras "pareciam familiares", em referência ao Presidente norte-americano, Donald Trump, muito apreciado pela família Bolsonaro.

"Suas palavras são extremamente irresponsáveis e parecem familiares. Elas continuam sendo uma imitação de seus queridos amigos. Ao retornar de Miami [onde os presidentes Trump e Bolsonaro se encontraram recentemente], ele infelizmente contraiu um vírus mental que está infetando as amizades entre os nossos povos", escreveu embaixada da China no Brasil em sua conta oficial no Twitter.

A missão diplomática do país asiático também disse na rede social que o deputado não tinha "visão internacional" e "bom senso" e recomendou que ele "não se apressasse em ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil".