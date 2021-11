O Conselho de Ministros reuniu-se ontem para decidir as novas medidas para controlar a pandemia face ao aumento do número de novos casos de COVID-19, depois de na semana passada se terem voltado a reunir políticos e especialistas no Infarmed e esta semana António Costa ter recebido todos os partidos com assento parlamentar em São Bento.

Em conferência de imprensa, António Costa afirmou que o agravamento da situação se tem traduzido nos internamentos e nas mortes a lamentar.

Por este motivo, António Costa considerou ter chegado o momento de adotar “novas medidas” que envolvam cidadãos, famílias, empresas e todas as entidades do setor público (Imagens do Governo)

Veja os gráficos que justificam novas medidas