"Temos o impacto direto da pandemia neste momento e vamos ter um impacto indireto a médio e longo prazo com grandes repercussões" na mortalidade associada a várias outras doenças, disse Filomeno Fortes, em entrevista à agência Lusa.

Em causa, estão, segundo o médico angolano, as designadas "doenças não-covid-19", que incluem doenças transmissíveis endémicas (malária HIV/Sida e Tuberculose), doenças tropicais negligenciadas e transmitidas por mosquitos (dengue, chicungunya, febre-amarela e zika) e doenças crónicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes e cancros do colo do útero, mama e próstata).

"Preocupa-nos que os doentes deixem de ter seguimento, diagnóstico e tratamento. O risco de a mortalidade aumentar por causa dessa situação é grande", disse.

Filomeno Fortes equacionou ainda a possibilidade do aumento da transmissão da leptospirose, doença transmitida pelos ratos.

"Quando há fome no continente africano, uma das tendências é a população começar a alimentar-se de ratos, que além da leptospirose podem transmitir um elevado número de outras doenças", adiantou.