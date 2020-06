O ministro revelou ainda que pretende aumentar a cobertura da vacinação contra a gripe durante a campanha 2020-2021, especialmente entre os profissionais de saúde e de assistência social, as pessoas com mais de 65 anos, as mulheres grávidas e os grupos de risco, para precaver um possível novo surto de covid-19 no outono.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (121.225) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,3 milhões).

Seguem-se o Brasil (52.645 mortes, mais de 1,1 milhões de casos), Reino Unido (42.927 mortos, mais de 306 mil casos), a Itália (34.675 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29.720 mortos, mais de 197 mil casos) e a Espanha (28.327 mortos, mais de 247 mil casos).