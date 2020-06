Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 247.486 o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia e para 157 os novos casos diagnosticados no último dia, uma diminuição em relação aos 196 de quarta-feira.

A comunidade autónoma de Aragão, onde uma série de surtos levaram à reintrodução de medidas de confinamento em vários concelhos, é a região com mais novos casos (47), seguida de Madrid (39) e Andaluzia (32).

Por outro lado, já morreram 28.330 pessoas com a pandemia, mais três do que o total de terça-feira, havendo 11 óbitos notificados na última semana, dos quais sete na comunidade autónoma de Castela e Leão.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avança que já passaram pelos hospitais 124.998 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 146.