O estado de emergência em vigor desde 15 de março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de junho, altura em que também acabam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

Espanha vai realizar a 16 de julho uma cerimónia oficial em homenagem às vítimas da covid-19 e aos funcionários públicos que lutaram contra a pandemia, anunciou hoje o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O chefe do executivo espanhol fez o anúncio durante um debate parlamentar, hoje no Congresso dos Deputados, onde também adiantou que a cerimónia será presidida pelo rei Felipe VI e contará com a presença, entre outros, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Também vão estar presentes o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

A Espanha anunciou no domingo que antecipava para 21 de junho a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas que mantinha para 01 de julho a previsão de reabertura com Portugal, a pedido de Lisboa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (116.963) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,1 milhões).

Seguem-se o Brasil (45.241 mortes, mais de 923.189 mil casos), Reino Unido (41.969 mortos, mais de 298 mil casos), a Itália (34.405 mortos e 237.500 casos), a França (29.547 mortos, mais de 194 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, mais de 244 mil casos).