Entre as pessoas que contraíram a doença até esta terça-feira, 135 já tiveram alta, sendo as comunidades de Madrid (782), País Basco (195), La Rioja (144) e Catalunha (124) as mais afetadas pela epidemia.

As autoridades sanitárias também revelaram números para outras regiões espanholas: Andaluzia (71), Castela e Leão (56), Comunidade Valenciana (50), Castela-Mancha (39), Aragão (38), Canárias (25), Astúrias (22), Galiza (22), Baleares (13), Cantábria (12), Navarra (12), Múrcia (9) e Extremadura (8).

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As cidades no norte de África de Ceuta e Melilla não têm casos confirmados da doença COVID-19.

O governo espanhol decidiu esta terça-feira, entre outras medidas, proibir todos os voos entre Itália e Espanha até 25 de março, a fim de limitar a propagação do novo coronavírus, cujo número de casos continua a aumentar.

As autoridades espanholas também recomendaram a todas as federações desportivas do país a realização à porta fechada dos eventos desportivos, entre os quais os jogos da Liga espanhola de futebol.

Estas medidas somam-se a outras adotadas na segunda-feira, como o encerramento de escolas da Comunidade de Madrid, Vitória e Labastida (País Basco) durante 14 dias.

Além disso, o ministro da Saúde, Salvador Illa, recomendou o teletrabalho sempre que possível, bem como horários de trabalho flexíveis e turnos escalonados, nas duas comunidades mais afetadas (Madrid e País Basco).

Outro conjunto de recomendações também foi adotada para todo o país, como o incentivo ao cuidado no domicílio dos idosos e que as pessoas com doenças crónicas ou multipatologias limitem ao máximo a sua saída de casa e a sua atividade social.

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.