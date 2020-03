Segundo o ministro, que falava na comissão de Saúde do parlamento espanhol, os últimos dias apontam para uma mudança de tendência, com um aumento menor do números de casos relativamente ao período anterior.

O ministro precisou que o aumento médio de casos notificados entre 28 de fevereiro e 16 de março foi de cerca de 40%, enquanto no período entre 17 e 24 de março o aumento médio foi de cerca de 20%.

“A confirmar-se esta tendência geral, isso indicaria que o número de casos notificados pode estar a aproximar-se do máximo, a que coloquialmente chamamos o pico da curva”, disse.

O ministro advertiu contudo que esta evolução variou de comunidade para comunidade e que a notificação de casos ocorre normalmente 7 dias ou mais depois do início dos sintomas, o que implica que os dados de hoje podem refletir a situação real uma semana antes.

Referindo-se à elevada ocupação de unidades de cuidados intensivos em algumas comunidades autónomas, como a de Madrid, que regista o maior número de casos no país, estimou que o “nível máximo” de capacidade daquele tipo de unidades deve ser atingido nos primeiros dias de abril, dias depois de a curva começar a descer.