O Ministério da Educação enviou hoje uma comunicação a todas as escolas com algumas orientações gerais sobre a suspensão das atividades com alunos entre 16 de março e 13 de abril, uma das medidas decidida na quinta-feira pelo Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.

No documento, a tutela explica que as escolas devem ter destacada uma equipa que assegure “a manutenção e vigilância dos espaços, (…) os procedimentos administrativos que terão de ser efetuados presencialmente” e a “sinalização de situações excecionais”.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Na conferência de imprensa realizada hoje de madrugada, o ministro Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que "ninguém está de férias" com a suspensão das atividades letivas, mas a ideia é continuar a trabalhar à distância.

“As reuniões e as atividades dos docentes poderão ser realizadas a distância, sempre que possível” e a avaliação dos alunos será feita “no período normal” tendo em conta as informações recolhidas até agora.

Ainda durante o dia de hoje, os professores titulares e diretores de turma devem garantir que têm contacto eletrónico e telefónico de todos os encarregados de educação e/ou alunos.

“A comunicação às famílias deve incluir um meio de contacto para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão. Desta forma, poderá manter-se a identificação de cadeias de contágio”, acrescenta a tutela.

Sobre a avaliação dos alunos, o ministério explica que “será efetuada no período normal, com base nos elementos disponíveis nesse momento - incluindo os ainda a recolher - e no caráter contínuo da avaliação”.