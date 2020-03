Para Adriana Pereira, as pessoas “só agora estão a levar esta pandemia a sério e têm medo”.

“Isso afeta até o ambiente de trabalho. Os cuidados são a redobrar, por nós e por eles. Mesmo com falta de recursos damos sempre o nosso melhor”, realça.

Já Carlos Varandas, enfermeiro de 35 anos, é um dos muitos profissionais daquele concelho de Trás-os-Montes que se desloca diariamente para a Galiza onde trabalha para o serviço galego de saúde.

“Ao chegarmos a casa, a roupa é logo colocada a lavar, e tomamos logo banho. Recorrentemente lavamos as mãos com gel desinfetante. Seguimos o protocolo”, conta o profissional natural e a residir em Chaves.

Há 10 anos a trabalhar no país vizinho, e há 8 a deslocar-se quase diariamente entre os dois países, pela primeira vez está a ser controlado na fronteira, que desde segunda-feira se encontra sob controlo devido à pandemia da Covid-19.

“Tenho uma credencial e o cartão de trabalhador do serviço galego de saúde para passar a fronteira, mas como a autoestrada está fechada perco mais 15 minutos em média para sair e entrar em Portugal”, confessa.

Apesar disso, o enfermeiro percebe a necessidade de verificar as fronteiras pela “controlar os fluxos e evitar que as pessoas se movimentem para fazer turismo ou compras”.

Com dois filhos, Carlos Varandas mantém o ritmo de trabalhar em Espanha e viver em Portugal, pois é profissional no serviço de oncologia e paliativos de Ourense que não está “tão exposto”.

Após já ter recebido formação, o flaviense manifesta-se ainda pronto para ajudar caso seja chamado para o combate à Covid-19.

Também Márcia Jesus tem enfrentado nos últimos dias o “transtorno” de passar a fronteira para o trabalho em Espanha, na zona de Verín, num lar de idosos.

A viver em Chaves, mas natural de Murça, também no distrito de Vila Real, a enfermeira desloca-se diariamente percorrendo os cerca de 22 quilómetros que separam as localidades e explica que a maior complicação têm sido os cuidados e precauções necessárias.

“Na fronteira tenho encontrado os mesmos guardas, que já me conhecem, pois desloco-me às mesmas horas. Mas tenho tido todos os cuidados necessários, desde que saio de casa e entro no emprego, para não expor nem contagiar ninguém”, realça.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 231 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.350 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

O número de mortos no país subiu para quatro, com anúncio da morte de uma octogenária em Ovar, feito pelo presidente da Câmara local, horas depois de a DGS ter confirmado a existência de três vítimas mortais até às 24:00 de quarta-feira em Portugal.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira.

O Conselho de Ministros aprovou as medidas que concretizam o estado de emergência, como o “isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa, sob o risco de “crime de desobediência”, a generalização do teletrabalho" para todos os funcionários públicos que o possam fazer, o fecho das Lojas do Cidadão, bem como dos estabelecimentos com atendimento público, com exceção para, entre outros, as mercearias e supermercados, postos de abastecimento de combustível, farmácias e padarias.

O Governo decidiu criar, também, um "gabinete de crise" para lidar com a pandemia da Covid-19, que integra os ministros de Estado, da Administração Interna, da Defesa Nacional e das Infraestruturas.

