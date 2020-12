Portugal ultrapassou hoje cinco mil mortos relacionadas com a pandemia de COVID-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Desde o início da pandemia, Portugal registou 5.041 mortes associadas à COVID-19 e 325.071 casos de infeção.

Em relação a domingo, contam-se mais 78 óbitos, 2.597 infetados e 2.788 recuperados. Ao todo há já 245.843 casos de recuperação assinalados em território nacional.

A região Norte, com 1.231 novos casos, representa 47% do total de novos diagnósticos no país.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 2.431 óbitos (+38 do que ontem), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1.751 +24), Centro (657 +14) e Alentejo (127 +2). Pelo menos 55 (=) mortes foram registadas no Algarve. Há 18 (=) mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira registam-se dois óbitos (=) associados à doença.

Em todo o território nacional, há 3.367 doentes internados, mais 99 que ontem, e 513 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos um do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 74.187 casos ativos da infeção em Portugal – menos 269 que ontem - e 77.498 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 78.

Imagem do boletim da DGS

A região Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 170.952 (+1.231), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (106.138 +917), da região Centro (33.154 +292), do Alentejo (6.950 +92) e do Algarve (5.714 +35). Na Madeira existem 971 (+9) casos confirmados e nos Açores 1.192 (+21).

Faixas etárias mais atingidas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 3.380 mortes registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (1.029), entre 60 e 69 anos (427), entre 50 e 59 anos (144) e 40 e 49 anos (46).

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 2.640 são do sexo masculino e 2.401 do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 54.587 casos, seguida da faixa etária entre os 20 e os 29 anos, com 50.910, e da faixa etária dos 30 e os 39 anos, com 49.384.

Desde o início da pandemia, houve 143.026 homens infetados e 175.893 mulheres, sendo que se desconhece o género de 6.152 casos.

Quadro resumo dos dados epidemiológicos de hoje SAPO

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Último balanço mundial

A pandemia de COVID-19 já provocou a morte de pelo menos 1.535.987 pessoas em todo o mundo desde que foi detetado o primeiro caso na China, no final de 2019, segundo um balanço da AFP, hoje divulgado. Segundo a contabilização feita pela agência de notícias francesa até às 11:00 de hoje, mais de 67.009.760 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 42.678.900 já foram considerados curados.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas os casos graves e muitos países pobres têm capacidades limitadas para fazer testes.

No domingo, foram registadas 7.444 mortes e 547.488 novos casos em todo o mundo, a maior parte dos quais nos Estados Unidos, com 1.110 novas mortes, em Itália (564) e na Rússia (456).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 282.324 mortes em 14.761.577 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 5.624.444 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 176.941 mortes e 6.603.540 casos, a Índia, com 140.573 mortes (9.677.203 casos), o México, com 109.717 mortes (1.175.850 casos) e o Reino Unido, com 61.245 mortos (1.723.242 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que conta maior número de mortes em relação à sua população, com 149 vítimas mortais por cada 100.000 habitantes, seguida do Peru (110), da Itália (99) e de Espanha (99).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabiliza oficialmente um total de 86.634 casos (15 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 81.719 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas somam até hoje um total de 458.949 mortes para 13.505.945 casos, a Europa 445.425 mortes (19.772.933 casos), os Estados Unidos e o Canadá 294.966 mortes (15.174.499 casos).

Na Ásia a contabilização da AFP aponta para 200.226 mortes em 12.760.782 casos, no Médio Oriente 81.607 mortes em 3.500.349 casos e na África 53.872 mortes em 2.264.826 casos.

A Oceânia conta 942 mortes em 30.427 casos.

A avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pela AFP junto das autoridades nacionais competentes e com informações da Organização Mundial de Saúde.

