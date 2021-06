Portugal regista esta sexta-feira mais 519 casos de COVID-19 e um óbito associado à doença, segundo o último relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Desde o início da pandemia, morreram 17.044 pessoas com a doença em Portugal e foram identificados 855.951 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Hoje registaram-se também 295 casos de recuperação. Ao todo há 814.318 doentes recuperados da doença em território nacional desde março de 2020.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 274 novos infetados, é a área do país com mais novas notificações, com 52,8% do total de diagnósticos.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 com 7.225 (+1), seguida do Norte com 5.358 óbitos (=), Centro (3.025, =) e Alentejo (971, =). Pelo menos 363 (=) mortos foram registadas no Algarve.

Há 33 (=) mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira registam-se 69 óbitos (=) associados à doença.

Internamentos sobem

Em todo o território nacional, há 306 doentes internados, mais 11 do que ontem, e 72 em unidades de cuidados intensivos (UCI), o mesmo do que na quinta-feira.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 24.589 casos ativos da infeção em Portugal — mais 223 que ontem — e 28.753 pessoas em vigilância pelas autoridades — mais 741 que no dia anterior.

Imagem do boletim da DGS

A região Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 342.069 (+148), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (325.081, +274), da região Centro (120.369, +21), do Alentejo (30.398, +20) e do Algarve (22.558, +22).

Nos Açores existem 5.703 casos contabilizados (+37) e na Madeira 9.773, sendo que o relatório reflete uma descida no número total de casos desta região uma vez que cinco casos foram transferidos para as respetivas áreas de ocorrência. No entanto, foram notificados dois novos casos na Região Autónoma da Madeira nas últimas 24 horas.

O que nos diz a matriz de risco?

Portugal apresenta uma incidência de 79,3 casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 por cada 100.000 habitantes - uma subida face aos 74,8 de quarta-feira - e um índice médio de transmissibilidade R(t) nacional de 1,07 (superior ao valor de há dois dias).

No território continental, o R(t) subiu para 1,08. A DGS atualiza estes dados à segundas, quartas e sexta-feiras.

Matriz de risco da DGS

Faixas etárias mais atingidas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 11.191 (=) registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (3.635, +1), entre 60 e 69 anos (1.536, =), entre 50 e 59 anos (467, =), 40 e 49 anos (155 =) e entre 30 e 39 anos (44, =). Há ainda 12 mortes registadas entre os 20 e os 29 anos (=), duas entre os 10 e os 19 anos (=) e duas entre os 0 e os 9 anos (=).

Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 8.951 são do sexo masculino e 8.093 do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 142.231 casos (+86), seguida da faixa etária entre os 50 e os 59 anos, com 126.693 casos (+55), e da faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 123.499 (+89). Logo depois surge a faixa etária dos 20 aos 29 anos, com 123.185 infeções (+126).

Desde o início da pandemia, houve 386.299 homens infetados e 466.253 mulheres, sendo que se desconhece o género de 399 pessoas.

Recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) Caso apresente sintomas de doença respiratória, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo vírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Último balanço mundial da AFP

A pandemia de COVID-19 já fez pelo menos 3.775.362 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, em dezembro de 2019, segundo o balanço diário da agência AFP. Mais de 174.762.040 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Na quinta-feira, registaram-se 14.010 mortes e 429.466 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência francesa de notícias. Os países que registaram mais mortes nesse dia foram a Índia (3.403), Brasil (2.504) e Argentina (669).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 598.748 mortes e 33.426.425 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 482.019 mortes e 17.210.969 casos, Índia com 363.079 mortes (29.274.823 casos), México com 229.578 mortes (2.445.538 casos) e Peru com 187.847 mortes (1.995.257 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 570 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Hungria (309), Bósnia (289), República Checa (282) e Macedónia do Norte (263).

Em termos de regiões do mundo, a América Latina e Caraíbas totalizaram 1.198.503 mortes para 34.579.401 casos, Europa 1.148.664 mortes (53.466.367 casos), os Estados Unidos e Canadá 624.604 mortes (34.824.013 casos), a Ásia 523.372 mortes (38.018.616 casos), o Médio Oriente 145.445 mortes (8.834.869 casos), África 133.670 mortes (4.988.634 casos) e Oceânia 1.104 mortes (50.140 casos).

