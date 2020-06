A província do Cabo Ocidental, envolvente à Cidade do Cabo, é o foco da pandemia no país, com 45.357 casos positivos de infeção por covid-19 (59,4%), depois de Gauteng (17,1%) e do Cabo Oriental (14,5%), segundo as autoridades de Saúde sul-africanas.

Nas últimas 24 horas, o Governo sul-africano reportou 2.801 novos casos positivos de infeção e 57 novos óbitos por covid-19 no país, sendo 44 mortos no Cabo Ocidental, nove no Cabo Oriental e quatro óbitos no KwaZulu-Natal, litoral do país.

A África do Sul regista um total 76.334 casos positivos de infeção e 1.625 mortes, tendo realizado desde março 1,17 milhões de testes de covid-19, segundo as autoridades de saúde.