De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 12h00 de hoje, 10.509.550 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 5.302.100 são agora considerados curados.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, pois alguns países testam apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos estados pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que assinalaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 127.425 mortes em 2.636.538 casos.

Pelo menos 720.631 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 59.594 óbitos e 1.402.041 casos, o Reino Unido, com 43.730 mortes (312.654 casos), a Itália, com 34.767 mortes (240.578 casos) e a França com 29.843 mortos (201.208 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.534 casos (três novos entre terça e quarta-feira), incluindo 4.634 mortes (zero novas) e 78.479 curas.