Siegal Sadetzki, diretora dos serviços públicos do Ministério da Saúde, renunciou ao cargo no dia seguinte ao anúncio do ministro da tutela, Yuli Edelstein, da sua intenção de nomear um responsável para a luta contra a pandemia, que lhe retiraria algumas das suas atuais responsabilidades.

“Após sucessos na luta (contra o vírus) a nova política provou ser um fracasso”, escreveu Sadetzki, epidemiologista, na sua conta pessoal da rede social Facebook.

“Nas últimas semanas, a bússola para o tratamento de pandemia ficou louca”, acrescentou Sadetzki, recordando as suas “repetidas advertências” para inverter a tendência de crescimento da pandemia.

“Ao ponderar tudo, cheguei à conclusão de que as minhas opiniões profissionais já não são levadas em consideração e que eu não posso continuar a trabalhar e a ajudar a combater a propagação do vírus”, concluiu a médica.