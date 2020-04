A informação foi avançada hoje pelo presidente da Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses (APDP), José Manuel Boavida, durante a conferência de imprensa de atualização sobre a infeção pelo novo coronavírus, que já infetou mais de oito mil pessoas em Portugal.

Segundo José Manuel Boavida, “não há qualquer evidência que as pessoas com a diabetes sejam mais atreitas a ser infetadas pelo coronavírus”.

Também “não existe evidência de diferença entre os vários tipos de diabetes – tipo I e II” e, se a doença estiver “bem compensada, o risco é o mesmo da população em geral”, sublinhou o presidente da APDP.

No entanto, é preciso prevenir. Estes doentes são um “grupo de maior risco, com um aumento de mortalidade, atingindo mais de 9% das pessoas falecidas com covid-19”, alertou.

Por isso, José Manuel Boavida deixou algumas recomendações, tais como controlar a diabetes para se conseguir melhores prognósticos e valorizar a necessidade da proteção especial dos doentes crónicos.

Sobre a proteção destes doentes, o presidente da APDP lembrou que se deve optar sempre pelo teletrabalho ou então pelo "trabalho em condições de segurança". O distanciamento social, em especial para as pessoas com mais de 60 anos, foi outro dos conselhos.