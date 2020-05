“Os profissionais que estão assintomáticos, mas que estiveram em grande risco de exposição, independentemente de fazerem ou não fazerem teste, ficam sempre em quarentena. Aqueles que estiveram em baixa exposição a casos positivos, com os equipamentos de proteção individual devidamente aplicados, podem continuar a sua atividade”, explicou.

No entanto, a diretora-geral ressalvou que os serviços de saúde ocupacional das instituições têm margem para conduzir “avaliações muito finas”, no âmbito das normas da DGS.

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde já tinha que as instituições de saúde têm que respeitar a orientação número 13 da DGS sobre a testagem aos profissionais de saúde, apesar de admitir uma revisão das estratégias de testagem à covid-19 em função do dinamismo do novo coronavírus.

Portugal contabiliza 1.231 mortos associados à covid-19 em 29.209 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1,1%) e mais 173 casos de infeção (+0,6%).

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.