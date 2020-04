O objetivo é instalar seis unidades no Hospital de Braga, duas no Hospital de Gaia e uma no quartel dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, ficando com uma de reserva para futuras requisições, explicou o coordenador do movimento à agência Lusa.

Segundo Pedro Castro, o número de autocaravanas e caravanas cedidas por empresas e particulares para apoio ao combate à pandemia sobe para 31 viaturas, desde o arranque de “ISTAR contra o covid-19”, em meados de março.

As dez que na quarta-feira viajam desde Lisboa até ao norte, cedidas pela empresa "GoFree", vão transportar viseiras do Movimento Maker Portugal, para distribuir em lares e hospitais, avança Pedro Castro.

Ao serviço estão já 21 unidades no Hospital de Gaia, Hospital de Braga, bombeiros de Leiria e da Maceira, e numa empresa de Tondela que realiza testes a doentes potencialmente infetados com covid-19.

O movimento, nascido de um grupo de Facebook, congrega já “mais de 300” destas unidades de alojamento cedidas pelos proprietários para albergar profissionais de saúde e outros que estejam envolvidos no combate à pandemia. A iniciativa conta com o apoio da Brisa, Via Verde e Galp, para deslocação das viaturas.