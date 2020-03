O coordenador do departamento jurídico e económico da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Paulo Fonseca, em declarações à Lusa, explicou que quem tem viagens agendadas para fora da Europa "deve contactar as agências [de viagens] e encontrar alternativas", mas frisou referir-se às viagens marcadas durante o período de suspensão de voos anunciado pelo o primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira.

"As agências estão certamente a contactar para informar da não realização das viagens", afirmou, lembrando que, nos últimos dias, os portugueses têm assistido a países que declaram estados de emergência ou encerram fronteiras e às agencias e viajantes a encontrar soluções para o cancelamento de voos.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

“Não nos choca, de todo, que se procure – sempre num plano negocial – que os consumidores consigam encontrar alternativas com a agência", defendeu Paulo Fonseca.

Na opinião do jurista, as agências têm demonstrado “flexibilidade" no encontro de soluções com os consumidores, nomeadamente quanto a reagendar as viagens.

"Ou, pelo menos, esse [serem flexíveis] tem sido o ‘feedback’ [retorno] dos consumidores", acrescentou, adiantando que muitas agências têm oferecido aos clientes "elasticidade para viajar noutra data".

"Somos favoráveis à existência de alternativas e incentivamos a encontrar, mas são planos opcionais", defendeu.

Quanto a quem está noutros países fora do espaço europeu e queira regressar, o jurista recomenda que a solução envolva "vários agentes", como embaixadas ou postos consulares.

"Quem queira regressar contacte as embaixadas e postos, para garantir o repatriamento. O Estado e transportadoras aéreas têm de salvaguardar esse repatriamento”, afirmou.

A suspensão de voos para fora da Europa é justificada pela pandemia da Covid-19, que já infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.