Em comunicado, a autarquia informou que as costureiras da autarquia “se dedicaram exclusivamente à confeção de perneiras e cogulas, deixando de lado os fatos de Carnaval” entre outros serviços realizados pelo ateliê de costura.

A cogula é uma peça de proteção da cabeça, ombros e região cervical, feita de material resistente a fluido, usada sobretudo por profissionais de saúde no tratamento de indivíduos afetados por doenças com risco elevado de propagação.

“O tecido do tipo Tecido Não Tecido (TNT) foi fornecido pelo CHUA, enquanto a Câmara de Loulé, além da mão-de-obra, apoia esta produção com outro material necessário para criar as peças, como elásticos e velcros”, adiantou a autarquia.

Com o objetivo alargar esta rede de produção, as costureiras “irão disponibilizar os moldes dos artigos a outras costureiras voluntárias” de vários pontos do concelho - Alte, Benafim e Quarteira -, que se prontificaram para participar neste projeto. Foram já entregues ao CHUA 27 perneiras, estando 150 cogulas em produção.

A Câmara Municipal de Loulé anunciou, entretanto, a disponibilização de cerca de dois milhões de euros para ajudar as famílias e empresas do concelho através de 11 medidas de apoio à liquidez e tesouraria das empresas e das famílias.

Segundo os dados divulgados hoje pela Direção-Geral de Saúde (DGS), o Algarve contabiliza 182 casos positivos de covid-19 e no concelho de Loulé foram confirmados, na sexta-feira, 21 casos entre utentes de um lar em Boliqueime.

Portugal registou até hoje 266 mortes (mais 20 que no dia anterior) e 10.524 casos de covid-19, mais 638 que sexta-feira, uma taxa de crescimento de 6,5%.

Segundo os números divulgados este sábado no boletim epidemiológico da DGS, 1.075 pessoas estão internadas, com 251 a necessitar de cuidados intensivos, enquanto 75 foram dadas como recuperadas.