António Costa falava em declarações aos jornalistas, no Castelo de Elvas, no distrito de Portalegre, tendo ao seu lado o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, após as cerimónias oficiais que assinalaram a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha em que também estiveram presentes o rei de Espanha, Filipe VI, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Confrontado com as críticas feitas por Fernando Medina à forma como as autoridades de saúde estão a gerir e a combater a pandemia da COVID-19 na Área Metropolitana de Lisboa, o primeiro-ministro optou por desdramatizar.

"O trabalho conjunto está a ser feito. Eu tenho acompanhado a frustração de muitos dos autarcas, mas também a vontade de trabalharem em conjunto com o Governo e de apoiarem o Governo nas medidas que temos vindo a tomar em conjunto com eles", respondeu António Costa.

Perante os jornalistas, o líder do executivo disse estar "bem consciente" dos problemas existentes em algumas zonas da Área Metropolitana de Lisboa, razão pela qual "há cerca de semana e meia reuniu-se juntamente com a ministra da Saúde [Marta Temido] com os presidentes de câmaras de Sintra, Amadora, Lisboa, Odivelas e Loures.

Neste contexto, António Costa referiu-se à ação da sua ministra da Saúde, apontando que já nessa altura tinha designado um gabinete de crise para o conjunto dos concelhos".