Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, Graça Freitas observou que o fim do estado de emergência e o reatamento das atividades económicas vai levar as autoridades de saúde a tentar encontrar um “equilíbrio entre a dinâmica da epidemia e a do desconfinamento”, através de uma monitorização “semana a semana”.

“Nesse equilíbrio, a primeira coisa é monitorizar, medir a epidemia. Para isso precisamos de não baixar a guarda em nada. Fazer o que fazíamos no início: detetar casos e precocemente. Aquele trabalho hercúleo do início, para controlar um caso e seus contactos, de modo a não dar origem a outras cadeias de transmissão, vai ter de ser intensificado”, explicou a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com Graça Freitas, “semana a semana” a DGS vai avaliar as “medidas de desconfinamento, o comportamento da população e os impactos da alteração social e económica nos indicadores da saúde”.

A responsável recusou a existência de uma sobreposição da economia à saúde na decisão de desconfinamento – já anunciado pelo Governo, com início previsto para segunda-feira, e cujas medidas concretas serão divulgadas após o Conselho de Ministros de hoje.