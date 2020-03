Igualmente fechada está a Sinagoga de Lisboa, “uma dor de alma e um sentimento de completa impotência” para Isaac Assor, oficiante dos serviços religiosos do espaço de culto dos judeus lisboetas, que fez à Lusa o retrato de uma “comunidade preocupada”, enfatizando a importância de as pessoas se reconectarem agora com Deus.

“Há uma coisa que pouco se tem falado neste período frágil que o mundo vive: Deus e o papel que todos devemos ter, neste momento, de oração. As pessoas poderão virar-se para a fé individualmente. Com tanto avanço tecnológico, hoje encontramo-nos todos no mesmo pé. Só Deus nos poderá dar esta resposta, nem que seja num apoio espiritual”, disse.

Segundo o representante da comunidade judaica portuguesa, que conta entre 1.500 a 2.000 pessoas, a utilização das tecnologias e das redes sociais “não é a solução” para a continuação do serviço religioso, sobretudo para o ‘Shabat’ [Sábado], o dia sagrado para os judeus, uma vez que é proibido fazer qualquer trabalho desde o pôr do sol de sexta-feira até ao aparecimento das três estrelas do anoitecer de sábado.

“Neste sábado anunciamos o mês de Nissan, da Páscoa judaica, em que celebramos a libertação coletiva do povo de Israel da escravidão no Egito. E isto calha numa altura em que estamos presos na nossa casa, privados de alguma liberdade. É uma curiosidade num tempo de introspeção”, confessou Isaac Assor, sem deixar de fazer um último alerta: “Há um outro vírus que nos pode causar ainda mais danos do que o Covid-19: o vírus do medo, do individualismo e da indiferença”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo.

Acompanhe ao minuto os efeitos do COVID-19 no país e no mundo

Os vírus e os coronavírus: quais as diferenças?